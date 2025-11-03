Римокатолїцки вирни у Коцуре означели Кирбай

КОЦУР – Всоботу, 1. новембра, у Римокатолїцкей церкви Шицки святи у Коцуре означени Кирбай, швето Шицких святих. Вельке число римокатолїцких парохиянох того святочного дня нащивели церкву и присуствовали на Кирбайскей служби Божей.

Кирбайска служба Божа почала на 11 годзин, служел ю парох и декан о. Тибор Жунї зоз Србобрану, а сослужели домашнї управитель о. Карло Сабадї котри бул и казательнїк, о. Дєрдь Югас зоз Кули и декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац.

Молитва и шпив присутних вирних у провадзеню орґульох возвелїчали святочносц того швета. Служба Божа служена на мадярским и горватским язику, як то и обичай у коцурскей римокатолїцкей церкви.

На швето Шицких святих вирни и того року на гробох своїх милих покойних на шицких валалских теметовох палєли швички. Понеже тот обичай превжали шицки валалчанє, окрем римокатолїцких парохиянох швички палєли и вирни на гробох покойних на грекокатолїцким и православним теметове.