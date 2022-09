Рижни змисти на Керестурским сайме

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 24. септембра, отримани дзешати по шоре „Керстурски саям старих ремеслох”, у орґанизациї Здруженя ремесельнїкох и приватних поднїмательох зоз Руского Керестура и Здруженє женох „Байка”.

Тогорочни саям отворел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич як и предсидатель Здруженя ремесельнїкох и приватних поднїмательох зоз Руского Керестура Владимир Емейди и предсидателька Здруженя женох „Байка” Славица Катона, а на отвераню бул присутни и подпредсидатель Општини Кула Кароль Валка.

На тогорочним Сайме старих ремеслох було два файти викладательох и то предавательне викладанє и стари ремесла хтори були представени през рижни роботнї. Учашнїки на тогорочним сайме старих ремеслох були рижнородни, та так нащивительом були приказани ремесла як цо то вибиванє односно преношенє мустрох на платна за вишиванє, роботи тишлїра, кломфера, пецара котри прави цегелково кальово пеци, билєнє зоз рольками по мурох, а отримана и роботня за дзеци котри мали нагоду участвовац у цифрованю медовнїкох, правеня шамлочкох зоз древа и зоз кломфером робиц з плехом.

Нащивителє мали нагоду купиц медово продукти, медовнїки, слани и сладки закуски, рижни прикраски, сувенири, вишивки, а тиж и виданя НВУ „Руске слово” по знїжених ценох.

На концу, уж по традициї, за шицких учашнїкох кухар Михайло Орос приготовел смачни паприґаш у котлє.

