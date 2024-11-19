Рижнородни и драгоцини виданя (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Програма XXXI културней манифестациї „Костельникова єшень” почала у Руским Керестуре 15. новембра зоз виставу фотоґрафийох иконох Арсения Теодоровича и древорезбара Арсения Марковича котру отворели Ирина Гарди Ковачеви и Микола Цап у Доме култури.

Промоцию нових виданьох НВУ „Руске словоˮ, Заводу за културу войводянских Руснацох и Рускей матки музично збогацел наступ Женскей шпивацка ґрупа Дома култури Руски Керестур под руководством фаховей руководительки Еуфемиї Планкош и у провадзеню на клавиру Владимир Малацка. Модератор на промоциї бул Микола Шанта, а стихи зоз Рамачовей поезиї интерпретовала Мария Горняк.

Наисце вельке число нових виданьох зоз котрима ше кажди Руснак може пишиц и збогациц и власну библиотеку.

На концу, вечар прикрашени зоз авторску композицию Владимира Малацка за клавиром, а у виводзеню Мирослава Малцка и Женскей шпивцкей ґрупи.