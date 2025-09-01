Актив вихователькох ше знова зишол

РУСКИ КЕРЕСТУР – У предшколскей установи „Бамби”, оддзелєню „Цицибан” у Руским Керестуре всоботу, 30. авґуста отримана 19. схадзка Активу воспитачкох/вихователькох руского язика, хтори орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Предшедовала секретар Дружтва Ирина Папуґа, була присутна Мария Надь предсидателька Секциї дружтва зоз Руского Керестура и виховательки зоз керестурскей предшколскей установи.

Схадзку ше отримало у рамикох запланованих активносцох на 34. Дньох Миколи М. Кочишa, хтори орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу. На дньовим шоре схадзки були штири точки, бешедоване о ювилею 120 роки предшколского воспитаня и образованя у Руским Керестуре (1902–2022), як и о Програми воспитно-образовней роботи дзецох предшколского возросту.