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Богата програма шпиванки и танцу на Одгукох ровнїни (фото)

автор М. Афич
автор М. Афич 49 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Другого вечара 64. Фестивалу рускей култури „Червена ружа” отримани ревиялни наступ руских ансамблох „Одгуки ровнїни” на котрим ше представели културно-уметнїцки дружтва з єденац наших руских местох, попри зоз Сербиї и зоз Републики Горватскей.

Гимну Републики Сербиї „Боже правде” и шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї „Браца Русини” на початку одшпивал Мишани хор Дома култури Руски Керестур котри пририхтала Еуфемия Планкош, а провадзел их Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” под руководством Кристияна Нярадия.

Потим ше численей публики на лєтнєй бини у дворе керестурскей школи „Петро Кузмяк”, з найкрасшима своїма нумерани шпиванкох и танцох представели єденац руски дружтва т.є. члени їх секцийох, од наймладших по ветеранох.

Так наступели нашо аматере з КУД „Петро Кузмяк” з Нового Орахова, зоз КУД „Жатва” з Коцура, зоз КПД „Иван Котляревски” з Бикич Долу, потим зоз КПД „Карпати” з Вербасу, зоз КУД „Др Гавриїл Костельник” з Кули. Наступели и аматере зоз КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, зоз Дружтва Руснацох у Суботици, зоз Руского културного центру з Нового Саду, зоз КПД „Дюра Киш” зоз Шиду, з КУД „Яким Ґовля” з Миклошевцох у Републики Горватскей а отамадз пришли и аматере зоз КУД „Яким Гарди” з Петровцох, и домашнї аматере секцийох Дому култури Руски Керестур котри и орґанизатор того нашого найстаршого Фестивалу.

Руководителька манифестациї „Одгуки з ровнїни” була Андрея Штефанко, а конферансу водзели Адриана Надь Барна и Яким Винаї. Вони на початку привитали и визначних госцох, а на концу подзековали на потримовки и вельочисленим спонзором, од державних по приватнїкох найвецей з Руского Керестура.

По законченей програми друженє учашнїкох и публики зоз музику предлужене на пририхтаним просторе коло Спортскей гали, а веселих аматерох забавяли „Коцурски бетяре”.

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