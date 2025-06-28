Додзелєни награди за нови композициї у забавним духу (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У другей часци програми Червеней ружи, котра почала вчера, 27. юния, у Змаганю нових композицийох у забавним духу, награду за найлєпшу спомедзи седем нових композицийох, достала Дорика Емейди, за шпиванку „Обецанєˮ у интерпретациї ґрупи Ария.

Праве тота шпиванка, „Обецанєˮ, ґрупи Ария принєсла награду за найлєпшу интерпретацию, док награду за найлєпши текст достал Владимир Дудаш за шпиванку „Шахˮ у виводзеню Марини Роман.

У спомнутих трох катеґорийох, змагали ше нашо уж афирмовани шпиваче у седем точкох, а важни задаток оценїц їх наступ и додзелїц пенєжни награди, мал жири у составе – Мирослава Даждиу, Ясмина Дюранїн и Тат’яна Фейди.

У виводзеню нових композицийох у забавним духу змагали ше – Дарина Бесерминї, Корнелиа Будински, Дориан Чизмар, Саня Дивлякович, Марина Роман, Мирослав Малацко и ґрупа Ария у чиїм составе – Кристина Афич, Наташа Мученски, Дорика Емейди и Марина Роман, а шпивачох провадзел Фестивалски оркестер. Авторе аранжманох композицийох – Ервин Малина, Боян Милинкович и Мирослав Пап.

По законченю змагательней програми, отримана и ревиялна часц у хторей означени 90 роки од народзеня Якима Сивча, єдного зоз зачатнїкох фестивалу „Червена ружаˮ, як и автора коло 90 народних, забавних и дзецинских шпиванкох.

Медзи шпивачами хтори того вечара публику здогадли на найвекши Сивчово гити були – Михал Барна, Кристина Афич, Саня Дивлякович, Мирослав Малацко, ґрупа Ария и Йовґен Надь.

Музична руководителька Змаганя нових композицийох и ревиялней часци була Олеся Балач, руководителька програми Ребека Планчак, а и ревиялну часц програми водзели Адриана Надь Барна и Андрей Орос.

Нєшка, всоботу, отрима ше и други дзень Фестивалу, та на 17:30 годзин будзе програма за наймладших „Червене пупчеˮ, а од 20 годзин, и програма „Одгуки ровнїни”.