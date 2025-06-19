Отримана треца роботна акция у Дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду, всоботу 14. юния, отримана ище єдна роботна акция у Дзецинскей заградки „Цицибан”.

Роботну акцию преважно пришли потримац родичи вєдно зоз занятима у тей Установи и ґрупу младих з валалу, а робело ше у єдней змени од 8 по 13 годзин.

Тей соботи направени куцик за писок, а роботи зоз баґером добродзечнє поробел Матей Гарди, док зоз средствох Землєдїлскей задруґи „Керестурска паприґа” купени писок, каменча и други потребни материяли.

Дзецинска хижка зоз спущовалками офарбена, офарбени и карсцелїки хтори ше хаснує у яшелькових ґрупох, а посадзене и квеце хторе подаровал Розсаднїк Блаґоєвич.

Цалосна акция закончена так же родичи назберали 113.000 динари, зоз котрих купени цегелки за терасу до яшелькох, а зоз Подприємства „Руском” обецали лїпкаче и майстра за помоц. Понеже остало средства, родичи ше зложели же купя климу котру ше планує инсталовац до єдальнї, понеже там єст барз стара клима хтора нє може розхладзиц таки вельки простор.

Акцию потримали и други спонзоре – фарбара „Вортекс колор”, Землєдїлска задруґа „Керестурска паприґа”, древара „Хела”, розсаднїк „Няради”, як и шицки заняти у „Цицибану”.

Понеже роботи у тей предшколскей установи ище єст надосц, алє проблем финансиї, у плану же би ше таки и подобни роботни акциї орґанизовало раз до рока.