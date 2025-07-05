Тирваю роботи преширйованя атмосферских яркох

РУСКИ КЕРЕСТУР – През цалу длужину улїци Маршала Тита у Руским Керестуре, з обидвох бокох, уж вецей як тидзень тирваю роботи на преглїбйованю атмосферских яркох.

Роботи окончує подприємство „Войводинапутˮ – „Бачкипутˮ, а представяю остатню фазу проєкту реконструкциї драги Керестур–Лалить, у спомнутей улїци, хтори окончовани прешлого року.

По словох секретара Месней заєднїци Михайла Пашу, кед ше влонї реконструовало драгу, одредзене количество глїни и каменчох часточно загарли ярки, хтори тераз требало вичисциц и преглїбиц. Як ище додава, важне же би ше тоти атмосферски ярки вичисцовало, гоч остатнї даскельо роки нє дижджовни, заж лєм на вельке количество дижджу треба буц начас порихтани.

Пашо апеловал и же би кажде опрез свойого обисца вичисцел пайпи кельо мож, а кед дахто тоту обовязку нє може окончиц, треба же би проблем приявел до Явного комуналного подприємства „Рускомˮ, на число телефона хторе зазначене на каждим рахунку за воду.

У тим случаю, зоз Рускому буду анґажовац помоц Добродзечного огньогасного дружтва же би вишли на терен и вичисцели пайпи.