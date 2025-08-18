Отримани 13. Днї керестурскей паприґи (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 16. авґуста успишно отримана 13. Привредно-туристично-културна манифестация „Днї керестурскей паприґи” у центру Руского Керестура. Отримана є на чесц паприґи и єй продуковательох, а пред самим початком тогорочней сезони обераня.

Манифестацию орґанизиє Здруженє продуковательох паприґи „Capsikum annum” Руски Керестур, з помоцу других валалских Здруженьох, як и ЗЗ Керестурска паприґа, та манифестацию пред вечаром отворел и привитал предсидатель Здруженя Владимир Варґа.

Пред тим на 17 годзин, у центре по главней улїци отримани шветочни атрактивни дефиле коньских запрагох членох КК „Русин” и їх госцох, а потим на бини културно-уметнїцку програму виведли аматере Дому култури Руски Керестур.

Традицийно пририхтани и маскенбал у знаку паприґи у котрим участвовали наймладши, а по три наудатнєйши маски до хторих ше прибрали дзивчата и хлапци орґанизатор наградзел.

Тиж виберана и найчежша паприґа спомедзи дванац понукнутих, за хтору награду достал Йоаким Малацко чия паприґа мала 412 ґрами, док за найкрасши штанди вибрани штанд природней козметики керестурскей Ивони Копилович и штанд меду и продукти з меду Татяни Летвенчук з Кули.

Рихтанє традицийних єдлох и деґустация т.є. полудзенок за вельочислених нащивительох з валалу, та и околїска почал уж од 10 годзин, а вистава паприґи и продуктох позберала коло сто викладачох дзе ше представели и гемийни и нашеньски хижи и одкупйоваче, як и вистава других продуктох домашнього виробнїцтва, старих ремеслох и рижних сувенирох тирвали тиж од ранших годзинох до 22 годзин, дзе тиж була и богата забавна часц за наймладших.

Нащивительох манифестациї од 19 годзин забавяла музична ґрупа Коцурски бетяре, котри бину од 21 годзин препущели ОК Бенду з Беоґраду, а после главного концерту знова наступели по законченє манифестациї до 2 годзин по полноци.

За трошки концерту и поставянє бини, средства обезпечела Општина Кула и єй Туристична орґанизация, а у орґанизованю помогли и вельочислени домашнї спонзоре.