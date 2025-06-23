Отримани ище єдни дринґацки обегованя (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Гиподроме Леї у Руским Керестуре, вчера 22. юния, отримани ище єдни успишни дринґацки обегованя у орґанизациї Конїцкого клубу „Русинˮ, а хтори пришло потримац вецей як 500 патрачох.

У шейсцох змагательних точкох, на 1800 метери, обеговали ше вкупно коло 60 конї, а чийо власнїки були з рижних местох зоз Войводини и Сербиї.

Опрез каждей точки отримани дефиле запрагох, на чолє зоз Зораном Опачичом зоз Червинки, хтори у рижних манифестацийох приходзи потримац Конїцки клуб „Русинˮ, а зоз свою запрагу бул и Керестурец Драґан Николич.

Того року Керестур нє мал анї наградзовани конї, а анї так вельо своїх представнїкох, як цо було прешлих рокох.

Єдини представнїки були кобула Еквидиа, власнїкох Бориса и Ивана Медєшових, хтора бежала, алє була виключена, а участвовала и кобула Констракта Стар, власнїка Драґана Николича зоз Керестура.

У 5. точки под назву „21. мемориял Яр ’89ˮ бежал конь Марко хтори освоєл 3. место, а хтори дакеди бул у власнїцстве Керестурца Иґора Папуґового.

Спомнута 5. точка ноши назву пошвецену штверим школяром з Руского Керестура хтори вяри, 89. року, настрадали у транспортним нєщесце у Лалитю, кед путовали до школи, та прето уж полни 21 рок, Конїцки клуб „Русинˮ дава окремни акценат праве на ню. На тот завод, фамелия Будински з Керестура финансовала найвекши погар за вожача и почесни покровец за побиднїцкого коня, а з тей нагоди то бул конь Валтер чий власнїк зоз Суботици.

По законченю обегованя у каждей од шейсцох точкох додзельовани награди за найлєпших, як и погари за освоєни перши места, а хтори уручовал Желько Папуґа предсидатель КК „Русин”.

Окрем обегованяох коньох, за наймладших були обезпечени и рижни интересантни бависка за розвагу, а присутни могли уживац и у рижни смачних єдлох наварених у котлох.

Добру орґанизацию тогорочних обегованьох предводзели – Желько Папуґа, Иґор Надь, Юлиян Будински, Янко Плачнак, Иґор Папуґа, як и велї други хтори орґанизатором були од помоци.

Ґу тому, змаганє финансийно потримали вельочислени спонзоре, подприємства зоз валалу, а главни покровитель и того року Општина Кула.