Отримани Гуманитарни базар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Гуманитарни базар, отриманим вчера, 7. септембра, у центру Руского Керестурa, одволало ше, потераз, найвекше число добротворох, та назберане вецей од 500.000 динари. Як плановане, пенєж першобутно мал буц подаровани двом Керестурцом Сашови Тасичови и Деянови Чапкови за лїченє, медзитим, донация за Чапка будзе пренапрямена за трошки його хованя, понеже ше, Чапко, нажаль, вчера упокоєл.

По словох орґанизаторох, того року ше одволало наисце вельке число поєдинцох хтори жадали участвовац на базару, як тих хтори помоц жадали дац у форми продуктох або услугох, так и тих хтори пришли на базар и купели понукнуте.

Так, по наисце вигодних ценох могло купиц облєчиво, обуй, рижни женски ташки, судзини и прикраски за обисце, козметику, сладки и слани єдла, бависка и сликовнїци за дзеци, кнїжки, квеце у черепчкох, табуреи, прибор за кухню и подобне. Було ту и рижни услуги хтори ше понукало прейґ ваучерох, добродзечни прилоги зберало ше и у шкатулох, а помоц понукли и велї привреднїки з валалу.

Того року ше по першираз базар орґанизовало за особи з валалу, док ше потераз донациї зберало за лїченє дзецох зоз фондациї „Буди хуманˮ.

Ґрупа приятельох и гуманих ентузиястох, хтора по трецираз успишно орґанизовала гуманитарни базар то – Настася Надь, Сабина Планчак, Мария Малацко, Николина Зорич, Владимир Рац, Ваня и Филип Петковичово, Невена и Борис Гардийово, як и Андрея и Серґей Югиково.