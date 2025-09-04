Ище мож донирац за Гуманитарни базар

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєдзелю, 7. септембра у центру валала од 9 до 13 годзин будзе орґанизовани треци гуманитарни базар на хторим ше буду зберац средства за Деяна Чапку и Сашу Тасича. Обидвоме су з Керестура.

На базару ше буду предавац слани и сладки продукти, шмати як и рижни ствари котри дзечнє приноша людзе з валалу и других местох, а можу буц и рижни услуги котри дахто окончує, мож их понукнуц як донацию. Шицко цо ше будзе предавац на базару будзе мац символични цени, а хто жада може дац и свой векши пенєжни прилог.

Донирац може кажде, а приявиц свою донацию мож орґанизаторком Маї Малацко або Николини Зорич до пиятку, на дружтвених мрежох.