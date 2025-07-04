На нєдзелю почнє лєтни ноцни турнир

РУСКУ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” орґанизує лєтни ноцни турнир у малим фодбалу хтори почнє 6. юлия и будзе ше бавиц на терену у Старей школи у Руским Керестуре.

Тогорочни лєтни ноцни турнир у малим фодбалу будзе у трох катеґорийох – сениоре, ветеранє и пионире.

Сениоре – бавиц ше будзе по формату 5 + 1, а у екипи найвецей може буц приявени 10 бавяче, котизация 12 тисячи динари.

Ветеранє (35+ роки) – бавиц ше будзе по формату 5 + 1, а у екипи найвецей може буц приявени 10 бавяче, котизация 5 тисячи динари.

Пионире (2012–2017) – бавиц ше будзе по формату 5 + 1, а котизация 3 тисячи динари.

Наградни фонд лєтного ноцного турнира за сениорох роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира освої 180 тисячи динари, другопласовани освої 50 тисячи динари, док трецепласована екипа освої 20 тисячи динари.

Кед слово о ветеранох, наградни фонд роспоредзени на шлїдуюци способ: побиднїк турнира достанє 50% од котизацийох, другопласовани достанє 30% од котизацийох, док трецепласована екипа достанє 20% од котизацийох.

Шицки информациї мож достац на числа телефонох: 065/51-20-238 Желько Орос, 065/51-19-779 Иван Чапко и 065/53-51-878 Михайло Хома.

Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу ФК „Русин”.