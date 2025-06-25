На пияток почнє „Червена ружаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 64. Фестивал рускей култури „Червена ружа” почина о тидзень, пияток, 27. юния и будзе тирвац два днї. Отрима ше на лєтней бини у Школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре, а патрачом понукнє и традицийни и нови змисти.

Фестивал почнє зоз Змаганьом за найкрасши глас, на хторим буду виведзени 12 народни шпиванки, а фахови жири одлучи о наградох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас.

Истого вечара, пияток, од 21 годзин, будзе Змаганє нових композицийох у забавним духу, за хтори приявени седем нови шпиванки, односно дзешецеро шпиваче. У тим сеґменту програми, жири додзелї награди за найлєпшу композицию, интерпретацию и за найлєпши текст. У ревиялней часци наступя осмеро шпиваче зоз шейсц шпиванками, а вечар будзе пошвецени визначному музичарови Якимови Сивчови.

По законченю ревиялней часци, будзе преглашованє побиднїкох за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, як и преглашованє побиднїкох зоз часци програми змаганя за нови композициї у забавним духу.

Шлїдуюци дзень Фестивалу, собота, предвидзена за програму за наймладших „Червене пупчеˮ, хторе почнє на 17:30 годзин, и будзе тиж на лєтней бини у дворе Школи. Фестивал отворя наймладши, дзеци зоз Музичней оводи, а потим дзецински хор „Шкорванчкиˮ, а хтори будзе провадзиц шицки шпиванки, наступи зоз гимну – „Нашо швето”. За найлєпшу нову шпиванку буду ше змагац осем нови композициї, а у ревиялней часци публика учує пейц шпиванки хтори потераз виводзени на „Пупчу”.

Истого дня, соботу, од 20 годзин, у програми „Одгуки ровнїни” публика годна одпатриц 26 наступи руских ансамблох зоз Сербиї и Горватскей.

После пиятковей и соботовей програми, при Спортскей гали, будзе музика за друженє и розвагу, та пияток наступи домашнї Касиус бенд, а на соботу Коцурски бетяре.

Орґанизатор Фестивала Дом култури Руски Керестур, а софинансовали го Општина Кула, Национални совит Руснацох, Министерство култури и информованя Републики Сербиї и Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.