Схадзка Националного совиту Руснацох будзе на стреду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури Националного совиту Руснацох отрима ше 33. схадзку, на стреду 28. мая, на 19 годзин.

На предложеним Дньовим шоре буду дзевец точки, а будзе ше меновац директора Руского народного театру (РНТ) Петро Ризнич Дядя, розришовац и меновац предсидателя и членох Управного и Надпатраюцого одбору РНТ Петро Ризнич Дядя и Новинско-видавательней установи Руске слово и розришовац и меновац предсидателя и членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох. Тиж ше и потвердзи одлуки хтори принєсол Вивершни одбор.