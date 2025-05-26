Национални совитРутенпресТексти

Схадзка Националного совиту Руснацох будзе на стреду

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 52 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Дома култури Националного совиту Руснацох отрима ше 33. схадзку, на стреду 28. мая, на 19 годзин.

На предложеним Дньовим шоре буду дзевец точки, а будзе ше меновац директора Руского народного театру (РНТ) Петро Ризнич Дядя, розришовац и меновац предсидателя и членох Управного и Надпатраюцого одбору РНТ Петро Ризнич Дядя и Новинско-видавательней установи Руске слово и розришовац и меновац предсидателя и членох Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох. Тиж ше и потвердзи одлуки хтори принєсол Вивершни одбор.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На штварток у Матки програма на чесц Звонимирови...

Заводов Конкурс тирва по 20. юний

Награди  на 63. Музичним фестивалу дзецох Войводини

Приблїжиц славянски народи

Отримани Днї колонизациї у Коцуре (фото)