Керестурску Школу нащивели коцурски школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основну и штредню школу зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера нащивели шесцеро школяре седмей и осмей класи руских оддзелєньох ОШ „Братство єдинство” з Коцура, зоз свою наставнїцу руского язика Снежану Шанта.

До керестурскей Школи пришли у рамикох промоциї єй двох напрямох, насампредз ґимназиї на руским наставним язику як и туристичного технїчара, понеже ше нєодлуга буду опредзельовац до котрей штреднєй школи ше упишу.

З домашнєй Школи их привитала професорка руского язика Люпка Малацко, а домашнї им були и двойо ґимназиялци з I-1 руского оддзелєня, Ива Сабо з Керестура и Андрей Сабо з Коцура.

Одведли их перше на годзину информатики у мейкерс лаб учальнї, а потим и по школи, и указали и виприповедали цо шицко понука Школа „Петро Кузмяк”.