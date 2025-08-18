Ясике зоз Вербасу побиднїк турнира

РУСКИ КЕРЕСТУР – Закончени ноцни турнир у малим фодбалу 3 на 3 у Руским Керестуре дзе у возбудлївим финалу аж после пеналох славела екипа Ясике зоз Вербасу.
У тижню за нами, одбавени шлїдуюци стретнуца нокаут фази:
Вовторок, 12. авґуст – 1/8 финала:
Ясике – Комфорт – 5:0
Колосеум бет – Керестурска паприґа – 7:4
Аутосервис Дудок – Дябли – 4:7
Тапетария Мая – Стил бай Катя – 3:8
Стреда, 13. авґуст – 1/4 финала:
Ювентус – Стил бай Катя – 4:0
Колосеум бет – Байберня Барбериум – 2:1
Ясике – Зеро бет – 7:2
Кичо и сватове – Дябли – 6:3
Штварток, 14. авґуст – 1/2 финала:
Колосеум бет – Кичо и сватове – 6:8
Ясике – Ювентус – 2:0
Пияток, 15. авґуст – Финале:
3. место – Ювентус – Колосеум бет – 2:5
Финале – Кичо и сватове – Ясике – 3:3 (0:2 пен.)
За найлєпшого бавяча турнира преглашени Деян Надь зоз екипи Кичо и сватове, док найлєпши стрилєц турнира бул Драґан Комазец зоз екипи Ясике.
Орґанизатор ноцного турнира у малим фодбалу 3 на 3 були Янко и Иван.