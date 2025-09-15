Нове населєнє достало нови терен

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нове населєнє, односно його спортски терен, того викенду достало ушоренши и ошвиженши випатрунок дзекуюци ґрупи младих з Руского Керестура хтори на нїм орґанизовали роботну акцию, алє и численим Керестурцом, хтори ше на ню одволали.

Акция отримана всоботу, 13. септембра, та попри числених роботних активносцох, орґанизоване и кино на отвореним за дзеци и старших.

Роботна акция почала на 9 годзин, кед волонтере перше позберали шмеце и позаметали терен же би на нїм означели и офарбели лениї. Положени и нови мрежи на коши и ґоли, вони и ошмирґлани, потим и офарбени, а ошмирґлани и креативно омальовани и рижни реквизити за бавенє, за дзеци. Коло терена пременєти и префарбени и латки на лавочкох. Даскельо днї пред роботну акцию Явне комуналне подприємство „Рускомˮ поставело штири нови канти за шмеце, а донациї за канти за шмеце донирали и поєдинци з валалу.

У роботней акциї участвовало красне число, преважно, новонасельцох, шицких ґенерацийох, хтори и одросли у тим краю, а хтори уж роками пестую традицию отримованя свойого околїска.

У ґрупи младих ентузиястох хтори почувствовали потребу допринєсц своєй заєднїци то – Анита Чизмар, Марина Надь, Давид Надь, Андрей Гарди и Анамария Няради.

Роботна акция отримана зоз потримовку локалней инициятиви „Цо нам чежко?ˮ (Шта нам тешко?), а хтора часц проєкту „Млади закон 2025ˮ (Млади су закон 2025) а хтору запровадзую Млади виглєдоваче Сербиї у сотруднїцтве зоз орґанизациями: Горяцки рух Войводини, Центер за гражданске дїлованє зоз Обреновцу, ҐМ Оптимист зоз Горнього Милановцу и Тим 42 зоз Лесковцу, зоз потримовку Министерства туризма и младежи.