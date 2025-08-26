Треба ше модлїц за духовни поволаня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трецу нєдзелю у авґусту у Грекокаталїцкей церкви св. о. Миколая у Руским Кересуре свойо перши Служби Божо служел о. Иван Дацешен, хтори внєдзелю, 27. юлия, на храмове швето Кирбай у церкви св. Владимира пошвецени за священїка.

Священїк Иван Дацешен парохиян зоз Нового Вербасу, а на тот вельки вибор, же будзе служиц Богу и народу ше одлучел, одволал ше духовней поволанки и кед бул младши пошол до Риму, дзе у Папскей малей семинариї закончел класичну ґимназию. Потим ше уписал на студиї филозофиї на Понтификалним универзитету Урбаниан у Риме, дзе успишно дипломовал, а вец закончел специялистични курс „Увод до восточней теолоґиї” на Папским восточним институту у Риме. Потим започал теолоґийни студиї на Универзитету Урбаниан, хтори пре особни причини дочасово претаргнул.

После длугшей павзи Иван обновел свою духовну и академску драгу, уписал ше на теолоґийни студиї на Филозофско-теолоґийним институту Дружби Исусово у Заґребу, дзе успишно дипломовал.

У казанї визначел же анї єден вибор нє лєм сам за себе, алє за тих котрим ше будзе служиц, бо священїк поштреднїк медзи Богом и медзи людзми.

На концу каждей нєдзельовей служби нови священїк о. Иван Дацешен благословел шицких присутних и подзелєл обращики.