Турнир у одбойки на писку почнє на штварток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) у Руским Керестуре почнє на штварток 21. авґуста, а будзе ше бавиц на базену.
У екипи найвецей можу буц приявени 5 бавяче, док на терену у бависку можу буц двоме хлапци и єдно дзивче, лєбо процивно.
Котизация по екипи 3 тисячи динари.
Тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) будзе гуманитарного характера.
Шицки информациї мож достац на число телефона: 061/37-03-646.
Орґанизатор турнира у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum).