Рукометаше орґанизую Пасулїяду, ище ше мож приявиц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин”, на соботу 27. септембра, на керестурским базену першираз орґанизує змаганє у вареню пасулї – Пасулїяду.

Котизация за змаганє виноши 4.500 динари, а орґанизаторе обезпеча пасулю, месо и хлєб, як и столи, тенди и лавочки.

Учашнїки змаганя треба же би зоз собу принєсли прибор за єдло и фляшу зоз бутаном.

Обчекує ше же на Пасулїяди буду участвовац коло 20 екипи, понеже хвильково приявени 11, так же число нє конєчне, понеже ше приявиц ище вше мож.

Приявйованє тирва найпознєйше по 25. септембер, при єдней од орґанизаторох, Сабини Планчаковей, на число 064/27-92-904, а од нєй мож достац и подробнєйши информациї о змаганю.

Як наявюю орґанизаторе, дзивчата спред Русинового клубу буду предавац и ошвиженє по тунїх ценох, а шицки назберани средства ше похаснує за опрему и други потребносци клуба.

За перши три найлєпши екипи буду обезпечени и награди, а змаганє почнє на 13 годзин.