Першу св. причасц прияли 44 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Першу св. причасц вчера, 15. юния у Катедралней церкви св. оца Миколая на Служби Божей на 12:30 годзин, прияли 44 школяре другей класи основней школи, 23 дзивчата и 21 хлапец. Пред тим всоботу, 14. юния вони як и їх родичи ступели до Святей Тайни Споведзи.

Службу Божу служел и причащал першопричашнїкох капелан о. Владимир Медєши, а других вирних причащац помагал и капелан о. Ярослав Варґа. Парох о. Владислав Варґа у казанї повинчовал першопричашнїком же першираз прияли Исуса у причасци, подзековал и їх родичом и шицким цо их пририхтовали, а то шестри Служебнїци.

По Служби Божей була процесия коло храму зоз св. Тайнами у котрей участвовали и першопричашнїки як и други дзивчата котри з ружовима квидками „руцали Свят”, и витали Исуса.

Потим у церкви була кратка програма дзе першопричашнїки шпивали, а старши товаришки им винчовали тоту вельку подїю у їх духовним живоце, а вец шицки достали и Спомин на свою Першу св. причасц.

Як наявене, на идущу нєдзелю 22. юния, керестурски и коцурски першопричашнїки зоз своїма родичами пойду на благодарну Службу Божу до Водици котра будзе на 11:30 годзин.