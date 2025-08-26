Екипа зоз Бачкого Ґрачцу перша на турниру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Закончел ше Перши турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) у Руским Керестуре на базену, дзе пондзелок 25. авґуста одбавени полуфинални розбавйованя, потим стретнуца полуфинала и на концу стретнуце за 3. место и финалне стретнуце.
На турниру ше змагали дзевец екипи хтори були подзелєни до двох ґрупох – А и Б, дзе ше всоботу, 23. авґуста одбавели шицки стретнуца у А ґрупи, док ше внєдзелю, 24. авґуста одбавело шицки стретнуца у Б ґрупи.
Ґрупа А – ОК Даяна, Паклена Петорка, Єст и горших, Швецена Жовта и НҐДАВИЛ.
Ґрупа Б – За кад ти то треба, Гардиянци, Руснаци и Растибудїлизовани Клебезабли.
Перши зоз ґрупох пласовали ше директно до полуфинала, док други и треци зоз ґрупох розбавйовали за полуфинале.
Розбавйованє за полуфинале: Гардиянци – Єст и горших – 19:21; Паклена Петорка – Руснаци – 21:18;.
Полуфинале (на два достати сети): ОК Даяна – Єст и горших – 21:15, 21:23, 6:11; За кад ти то треба – Паклена Петорка – 21:15, 21:9.
3. место – ОК Даяна – Паклена Петорка – 16:21, 16:21.
Финале – За кад ти то треба – Єст и горших – 21:10, 21:9.
За найлєпшого бавяча у хлопскей конкуренциї преглашени Александар Драґутинович, док за найлєпшу бавячку преглашена Йована Чутурило зоз побиднїцкей екипи.
За нейлєпши поен на турниру награду достала Теодора Фа, док за найвирнєйшу публику награду достали Таня и Владо Планчаково.
Тогорочни Перши турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) бул гуманитарного характеру.
Орґанизатор турнира у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum).