Нови школски рок у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови школски рок почал вчера, 1. септембра и за школярох Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк”.

У предполадньовей змени були школяре од трецей по осму класу як и штредньошколци, а рано директорка Наталия Будински окреме привитала першу класу ґимназиялцох руского оддзелєня котрих єст осем и полнє оддзелєнє напряму туристични технїчар. Оддзелєнски старшини им буду Терезия Катона и Єлена Миркович.

Пополадню, на 13:30 бул приєм за трицецтроїх малих першокласнїкох котри нєшка почали ходзиц до основней школи. И їх привитала директорка Школи як и учительки Славка Гайдук и Верунка Медєши.

Першокласнїки достаню комплет безплатних учебнїкох од Општини Кула, а достали и дарунок од подприємства Универекспорт цо длугорочна пракса.

Того року безплатни учебнїки руского язика достаню и школяре у шицких других класох основней школи, а учебнїк з музичней култури школяре першей, другей и пиятей класи. Тото першираз финансує Министерство просвити.

За штредньошколцох зоз страни обезпечени места у доме школярох котри под закрицом школи, а по тераз ше приявели 30 бивателє.