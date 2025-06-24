Всоботу сцигла реґата до Руского Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – И на тогорочней реґати Руски Керестур бул на реалциї реґаташох хтори всоботу, 21. юния коло 13 годзин сцигли на свою другу станїцу. Уж традицийна 15. Медзинародна реґата „Води Войводини” почала 20. юния кед рушели зоз Нового Саду.

Орґанизаторе того року направели нову релацию, а опредзелєли ше же би путовали през Бачку дзе мали 9 станїци. Реґата позберала коло 220 учашнїкох и 70 ладї, вкупно ше прейдзе 311 километри а цале путешествиє будзе тирвац 11 днї.

Здруженє женох „Байка” и того року на базену на своїх штандох понукли домашнї колачи и сувенири, а полудзенок за учашнїкох реґати бул у ресторану „Лонґов”. У пополадньових годзинох заинтересовани туристично обишли Водицу як и Руски Керестур.

За наймладших орґанизаторе у каждим месце дзе приставали орґанизовали змаганє за дзеци – „Каналияна Джонс”.

Реаґата, внєдзелю 22. юния после фриштику зоз Руского Керестура предлужела драгу до С. Милетича, а потим иду до Зомбора, М. Стапару, Апатину, Каравукова, Б. Паланки и Нового Саду.

Орґанизатор реґати 2025 „Води Войводини” у сотруднїцтве зоз општинами.