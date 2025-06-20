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Медзинародна реґата на ютре у Керестуре

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 32 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародна реґата „Води Войводиниˮ, будзе отримана од 20. по 30. юний, на беґельох и рикох Войводини, а уж такой 21. юния, на соботу, реґата сцигує до Руского Керестура.

За тот час, наутичаре прейду коло 311 километри през беґелї у Бачкей, односно през Гидросистему Дунай-Тиса-Дунай, як и по Дунаю, кружно: Нови Сад – Бачки Петровец – Руски Керестур – Сербски Милетич – Зомбор – Мали Стапар – Апатин – Каравуково – Бачка Паланка – Нови Сад.

Явне водопривредне подприємство „Води Войводиниˮ, уж 15 роки орґанизує вецейдньову рекреативну реґату з нагоди Медзинародного дня Дунаю, хтори и того року будзе означени док ше реґата закончи.

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