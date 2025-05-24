Шлїдзи нова Театрална роботня „Театер на дланї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друга роботня, зоз циклусу театралних роботньох Театер на дланї, под назву: Основи сценскей експресиї–виражованє емоцийох на сцени будзе отримана на нєдзелю, 25. мая, од 16 по 18 годин у просторийох Дома култури Руски Керестур.

На тих роботньох обезпечени едукаторе, технїчна лоґистика, нєобходни материял за роботу, як и полудзенок и ошвиженє за шицких учашнїкох.

Циклус театралних роботньох под назву Театер на дланї, орґанизує Руски народни театер (РНТ) Петро Ризнич Дядя з намиру би ше стимуловало континуовану роботу у театралней уметносци и же би ше подзвигнул єй квалитет.

На першей роботнї под назву Основи сценскей бешеди и артикулация гласох на сцени, хтора отримана всоботу, 17. мая позберало ше импресивне число заинтересованих дзецох хтори през рижни файти вежбох хтори едукаторе прилагодзели тому возросту звладовали перши крочаї у тей файти уметносци. Спрам перших упечаткох шицких присутних (и нащивительох и едукаторох, та и самих орґанизаторох), тота перша роботня прешла барз успишно, пише у сообщеню директора РНТ Славка Ороса.

Проєкт финансийно помогли Буджетски фонд за национални меншини односно Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и Национални совит рускей националней меншини, а орґанизаторе обчекую помоц и од Министерства култури републики Сербиї и Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами.