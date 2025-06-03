Екипа Раванґраду указала вецей дзеки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” внєдзелю 1. юния у Руским Керестуре одбавел штернасте першенствене стретнуце другей полусезони ПФЛ Зомбор процив екипи ФК „Раванґрад 2018” зоз Зомбора и зазначел пораженє зоз резултатом 2:3.

Ґоли за екипу Русина дали: Деян Югик и Дарко Гарди.

Русин бавел у составе: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Желько Шомодї (Дарко Гарди), Стефан Тома (c), Виктор Надь (Роберт Винаї), Деян Югик, Петар Аґбаба, Боян Надь (Деян Будински), Иван Планчак (Давид Джуня), Илия Йованович и Деян Чернок.

На лавочки ище бул Михайло Надь.

Идуце, тиж и остатнє 30. першенствене коло ПФЛ Зомбор ФК „Русин” будзе бавиц на нєдзелю 08. юния у Ґложану процив екипи ФК „Будучносц”.

Стретнуце почнє на 17:30 годзин.