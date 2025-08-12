Русин одбавел „ґенералку” у Стапару

СТАПАР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю 10. авґуста у Стапару одбавел ґенералне пририхтуюце стретнуце пред початок першенства зоз екипу Гайдука и зазначел поражє зоз резултатом 3:1.

Єдини ґол за екипу Русина дал Йован Шевич.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Виктор Надь, Деян Чернок, Александар Кочиш, Желько Шомодї, Деян Югик, Илия Йованович, Деян Будински, Петар Аґбаба, Йован Шевич и Теодор Штранґар.

До бависка ище вошли: Андрей Чижмар и Роберт Винаї.

ФК Русин одбавел ище єдно прихтуюце стретнуце, стреду 6. авуста у Руским Керестуре зоз ФК Кулу и зазначел нєришени резултат 2:2.

За екипу Русина зоз екипу Кули бавели: Александар Драґутинович, Владимир Кочиш, Стефан Тома, Александар Кочиш, Деян Чернок, Бранислав Иван, Деян Югик, Виктор Надь, Йован Шевич, Илия Йованович и Петар Аґбаба.

До бависка ище вошли: Иван Планчак, Желько Шомодї, Алекса Сопка, Теодор Штранґар, Деян Будински и Роберт Винаї.

Шлїдуюце стретнуце екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю 17. авґуста у Руским Керестуре кед у општинским дербию у першим колу ПФЛ Зомбор одмера моци зоз екипу ФК Липар. Стретнуце почнє на 17 годзин.