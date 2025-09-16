Русин прешвечлїви процив Младосци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин, внєдзелю, 14. септембра у Руским Керестуре одбавел пияте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Младосц зоз Малого Бачу и зазначел прешвечлїву побиду зоз резултатом 6:2.

Ґоли за екипу Русина дали: Йован Стойкович (2), Деян Югик (1), Йован Шевич (1), Илия Йованович (1) и єден бул автоґол.

За екипу Русина бавели: Александар Драґутинович, Стефан Тома, Александар Кочиш, Виктор Надь, Йован Шевич, Йован Стойкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич, Илия Йованович и Деян Чернок.

До бависка ище вошли: Иван Планчак, Владимир Кочиш, Теодор Штранґар и Желько Шомодї.

У шлїдуюцим 6. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на нєдзелю 21. септембра знова у Руским Керестуре на Ярашу процив першопласованей екипи на таблїчки, екипи ФК ЖАК зоз Зомбора. Стретнуце почнє на 16 годзин.