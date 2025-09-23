Дерби закончени без побиднїка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю 21. септембра у Руским Керестуре одбавел шесте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК ЖАК зоз Зомбора и зазначел нєришени резултат, та було 0:0.

За екипу Русина бавели: Михайо Надь, Стефан Тома, Александар Кочиш, Бранислав Иван, Виктор Надь, Йован Шевич, Йован Стойкович, Деян Югик, Петар Аґбаба, Марко Савич и Илия Йованович.

До бависка ище вошли: Деян Чернок, Иван Планчак и Владимир Кочиш, а на лавочки ище були Теодор Штранґар, Александар Драґутинович и Роберт Винаї.

У шлїдуюцим 7. першенственим колу ПФЛ Зомбор екипа Русина будзе бавиц на соботу, 27. септембра у Червинки у општинским дербию процив екипи ФК Червинка. Стретнуце почнє на 15:30 годзин.