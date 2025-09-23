РутенпресСпортТексти

Хибело щесце за боди

автор Д. Барна
автор Д. Барна 29 Опатрене

ЗОМБОР – У штвартим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина всоботу, 20. септембра одбавели у Зомборе першенствене стретнуце процив екипи ФК ЖАК и зазначели пораженє зоз резултатом 4:2.

Ґоли за екипу Русина дали: Давид Джуня и Теодор Штранґар.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Михайло Грубеня, Андрей Чижмар, Алекса Сопка (c), Тони Орос, Давид Джуня, Алекс Цвайґ и Теодор Штранґар.

До бависка ище вошли: Марко Илич, Матия Грубеня и Андрей Виславски, а на лавочки ище бул Алексей Виславски.

Тренер – Деян Йолич.

У идуцим 5. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц у Руским Керестуре.

