Одлична партия кадетох Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина всоботу 13. септембра одбавели першенствене стретнуце процив екипи ФК Полет зоз Сивцу и зазначели побиду зоз резултатом 4:1.
Ґоли за екипу Русина дали: Иван Планчак (3) и Андрей Чижмар (1).
За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Теодор Штранґар, Михайло Грубеня, Андрей Чижмар, Алекса Сопка (c), Тони Орос, Давид Джуня, Иван Планчак, Матия Грубеня и Марко Илич.
Тренер – Деян Йолич.
У идуцим 4. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц у Кули процив екипи ФК Гайдук 1912.