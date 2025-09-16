РутенпресСпортТексти

Одлична партия кадетох Русина

автор Д. Барна
автор Д. Барна 25 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У трецим колу кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина всоботу 13. септембра одбавели першенствене стретнуце процив екипи ФК Полет зоз Сивцу и зазначели побиду зоз резултатом 4:1.

Ґоли за екипу Русина дали: Иван Планчак (3) и Андрей Чижмар (1).

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниел Надь, Теодор Штранґар, Михайло Грубеня, Андрей Чижмар, Алекса Сопка (c), Тони Орос, Давид Джуня, Иван Планчак, Матия Грубеня и Марко Илич.

Тренер – Деян Йолич.

У идуцим 4. колу першенства кадетскей лиґи Зомбор, кадети Русина буду бавиц у Кули процив екипи ФК Гайдук 1912.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Новосадски ветеранє були на танцу под Рамску твердиню

На штварток будзе схадзка УО Матки – Дружтва...

Почина нова сезона Виводзацкей фолклорней ґрупи у РКЦ

Нєшка VII схадзка Скупштини општини Вербас

Закончена Манифестация Чаривни дино швет