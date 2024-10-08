РК Русин поражени на своїм терену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин” внєдзелю 6. октобра у спортскей гали у Руским Керестуре одбавел друге першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „Кляїчево Чонопля” зоз Кляїчева и на домашнїм терену зазначели пораженє зоз резултатом 24:26 (11:12).

За РК „Русин” наступели – Петар Пирожек, Михайло Мудри, Виктор Микита, Лука Стойков, Андрей Пашо, Матия Чапко, Славко Гербут, Марко Слива, Предраґ Марянац, Филип Орос, Алекса Костелник, Иґор Варґа, Филип Ноґо, Неманя Стойков и Филип Тома.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Алекса Костелник зоз посцигнутима седем ґолами, а тиж ефикасни були и Филип Тома и Славко Гербут хтори дали по штири ґоли.

У идуцим 3. колу першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе бавиц у Приґревици процив екипи РК „ПИК Приґревица”.