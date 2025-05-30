Нєшка схадзка двох фахових одборох Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзку двох фахових одборох Рускей матки – Одбора за науку и Одбора за културу – отрима ше на пияток, 30. мая на 17 г. у просторийох Рускей матки.

Основни точки дньового шора: орґанизованє колективней вистави подобових роботох зоз предходзацих колонийох Еуфемия Гарди у Културним центру Войводини Милош Црнянски; одход делеґациї Рускей матки на 18. Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох; реализованє потерашнїх и конципованє нових проєктох за пейц комисиї Конґреса у Парламенту Републики Румуниї; публикованє нових публикацийох (зборнїкох писньох Ирини Жеґарац и Славомира Шанти, зборнїка на чесц проф. др Юлияна Рамача, нового числа Руснак); одредзованє термина промоциї кнїжки Порученя успаному народу Михайла Катони; финализованє другей кнїжки едициї Демистификация пошвеценей дїлу Михайла Горняка; утвердзованє критериюмох за формованє одреднїцох першей енциклопедиї рускей националней заєднїци у Сербиї и Горватскей; розписованє явних поволанкох за найлєпшу руску сказку Руски витяз и за Мис Рускинї швета.

На схадзки ше предлужи зоз подписованьом нових приступнїцох Рускей матки.