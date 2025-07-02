На пияток схадзка УО Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Схадзку Управного одбору Рускей матки и одборох за науку и културу отрима ше на пияток, 4. юлия, на 17 годзин у просторийох Рускей матки (Бориса Кидрича 58).

На дньовим шоре будзе дзевец точки, а медзи иншим слова будзе о орґанизованю Подобовей колониї Еуфемия Гарди, промоцийох кнїжкох у Руским Керестуре и Кули, як и о анализи вистави подобових роботох зоз Подобових колонийох Еуфемия Гарди у Културним центру Войводини Милош Црнянски и 18. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у Парламенту Републики Румуниї. На схадзки ше будзе бешедовац и о Видавательним плану Рускей матки, одходу младих на 12. Русинску ватру у Малим Липнику и предкладох амандманох на три члени Статута Рускей матки.