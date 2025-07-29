Два ґенерациї преславели пол вика од законченя основней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У веселей атмосфери у ресторану Лонґов, у Руским Керестуре, того викенду бувши школяре ґенерациї народзеней 1960. року, преславели полни 50 роки як закончели Основну школу „Петро Кузмяк”. У преслави ше им придружела и ґенерация 1959. рок, хтора свойо пол вика означели зоз малим запожнєньом од єдного року.

Зоз ґенерациї 1960, од коло 120 школярох кельо их дакеди давно було у цалей ґенерациї, на сходзе присуствовали 32-йо бувши школяре. Интересантне за нїх спомнуц же по нєшка були найчисленши, и єдини у чиєй ґенерациї було аж штири оддзелєня, та остатнє, штварте оддзелєнє, мало покус нєзвичайну назву – „Ґеˮ оддзелєнє.

На сходзе була и ґенерация бувших школярох народзених 1959. року, та гоч их дакеди давно у ґенерациї було вельо менєй, лєм два оддзелєня, всоботу на сходу були численши, аж 47-еро. Їх 50 роки од законченя основней школи датумски падали влонї, алє ше пре рижни приватни причини теди нє зорґанизовали, та тото одлучели зробиц тераз.

Вечару присуствовал и їх класни старшина, и наставнїк физики обидвом ґенерацийом, Еуґен Кулеба, хтори ше дзечнє одволал присц повешелїц ше и здогаднуц анеґдотох зоз школских дньох як и других, милих колеґох наставнїкох. Веселей атмосфери и розположеню допринєсли и гудаци, Владимир Югик Юшо и його приятелє.