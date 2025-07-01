Обявени конєчни резултати Закончуюцого испиту

РУСКИ КЕРЕСТУР – Министерство просвити вчера, 30. юния обявело конєчни резултати Закончуюцого испиту котри од 23. по 25. юний покладали школяре осмих класох у цалей Сербиї та и у ОШ „Петро Кузмяк”.

Резултати хтори посцигли 28 керестуски осмаки зоз трох тестох шлїдуюци – з мацеринского односно руского язика посцигли 12,88, а републични просек 11,67 боди, на тесту з математики посцигнуте просеково 8,27 боди, а републични просек 11,74 и на тесту з вибраного предмету 11,70 боди док републични просек 13,83 боди.

Резултати на Закончуюцим испиту осмаком важни у бодованю за упис до штреднїх школох. По уписней процедури, уж нєшка 1. и 2. юлия виполнюю лїстину жаданих школох, цо мож окончиц електронски лєбо у своєй основней школи, а 5. юлия буду обявени резултати до хторих штреднїх школох су розподзелєни.