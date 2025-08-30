Перши дзень школи 1. септембра

РУСКИ КЕРЕСТУР – Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” як и шицки школи у Сербиї, на пондзелок 1. септембра почина нови школски 2025/26 рок.

Приєм за школярох першей класи штреднєй школи, т.є. ґимназиялцох и напряму туристични технїчар будзе у школским голу на 8 годзин, а вони и други штредньошколци буду ходзиц до предполадньовей змени.

Приєм за першокласнїкох основней школи будзе тиж у голу на 13:30 годзин. Вони у септембру и октобру вєдно зоз школярами другей класи буду ходзиц до пополадньовей змени.

Шицки други класи школярох основней школи тиж у септембру ходза до школи пред поладньом.