Нєсовисни паприґаре вивезли шмеце на базен

РУСИ КЕРЕСТУР – Прешлого тижня, вочи журки котру Здруженє младих „Pact Ruthenorum” орґанизовало на базену, дзень пред тим, мушели перше розчисциц шмеце, односно паприґу котру на два места вивезли затераз нєпознати паприґаре.

Слово о просторе дзе ше находзи ткв. Реґе стейдж, ту було висипане вельке количество шметней паприґи. Попри тим, ище єдна громада паприґи була насипана з лївого боку кед ше прейдзе мосцик зоз улїчки Йовґена Сопку.

Пактовци орґанизовали пораєнє, анґажовали превоз и вируцали шицку паприґу на приколицу, а потим вивезли на шмециско.

Зоз нєприкладну ситуацию упознате и ЯКП „Руском”, медзитим їх роботнїки нє могли з нїма пораїц, понеже ше шицко случовало всоботу кед пиячни дзень. Зоз Рускому апелую на нєсовисних гражданох/паприґарох же би шмеце нє вивожели до природи, а о нємилей ситуациї обвисцени компетентни служби.