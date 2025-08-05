Чува ше обичай швеценя макавейскей води

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая, пияток, 1. авґуста на раншей Служби Божей означене нєзаповедане швето старозавитних Макавейских мученїкох.

Службу Божу служел парох о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши и о. Ярослав Варґа, а було нагоди и за Святу споведз, бо того дня бул и Перши пияток у мешацу авґусту.

По служби священїки окончели обряд читаня молитвох над воду котру вирни ґаздинї принєсли з дому у канчовох прикрашених зоз швижим квецом, а храм, шицких присутних и воду пошвецел о. Владимир Медєши.

Макавейска вода у нашим народзе ма вельке значенє, нашо предки ю хасновали за велї свойо потреби, кед дахто бул хори, кед падал каменєц, горело дацо. Добре же ше обичай пошвецаня макавесксйе води нє забуло, и же мацери и баби обичай пренєсли на младших, бо того дня у церкви було вельо млади ґаздинї.