Було транспортне нєщесце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вовторок, 26. авґуста, позно пополадню, на виходзе зоз валалу случело ше транспортне нєщесце у котрим участвовал лєм єден авто, рено лаґуна чарней фарби.

По словох преходнїкох, авто ше рушал зоз напряму валала и ишол спрам Кули, у велькей швидкосци вожачови ше нє удало звладац круцину скорей бензинскей станїци, и убегнул до ярку.

Як нєурядово дознаваме, учашнїки нєщесца нњ покалїчени, медзитим пре нєпознати причини напущели тото место, и кед пришла полиция по дояви преходнїкох, нє нашли нїкого. Вожач пренайдзени познєйше после вишлїдзованя.

Понеже у авту пренайдзени даскельо мещки червеней паприґи, у валалє ше зявела дезинформация же слово о крадзи, медзитим тото твердзенє демантовал паприґар у котрого тоти людзе робя, и же слово о паприґи котру им вон дал.