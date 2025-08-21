РутенпресСпортТексти

Почина турнир у одбойки на писку 3 на 3

автор Д. Барна 11 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) у Руским Керестуре почнє нєшка, 21. авґуста, а будзе ше бавиц на базену.

У екипи найвецей можу буц 5 бавяче, док на терену у бависку можу буц двоме хлапци и єдно дзивче, лєбо процивно.

Котизация по екипи 3.000 динари.

Тогорочни турнир у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) будзе гуманитарного характера.

Шицки информациї мож достац на число телефона: 061/37-03-646.

Орґанизатор турнира у одбойки на писку 3 на 3 (Beach Volleyball) Пакт Рутенорум (Pact Ruthenorum).

