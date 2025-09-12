Млади орґанизую ушорйованє терену на Новим населєню

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупа младих зоз Руского Керестура, орґанизує акцию ушорйованя терену на Новим населєню хтора ше отрима на соботу, 13. септембра.

З тей нагоди поволую шицких заинтересованих гражданох же би ше им придружели ушориц околїско.

Акцию обдумали так же би ше на терену офарбело коши и ґоли, пременєло мрежи и ошвижело лениї, заменя ше дески на лавочкох и позбера шмеце.

Буду положени и штири нови канти за шмеце котре обезпечело Явне комуналне подприємство „Руском”.

Сход заплановани на 9 годзин, материял за роботу и ошвиженє будзе обезпечени, а по законченю роботох будзе орґанизоване и кино на отвореним.