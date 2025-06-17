Базен вичисцени, купанє може почац

РУСКИ КЕРЕСТУР – У добродзечней роботней акциї, а у орґанизациї Месней заєднїци Руски Керестур и Явного комуналного подприємства „Рускомˮ, всоботу 14. юния вичисцени керестурски базен.

У вичисцованю базена, хторе почало уж од 7 годзин рано, як и каждого року, участвовали дзеци зоз основней школи „Петро Кузмяк”, хторих предводзел наставнїк историї Деян Бучко. Каждого року, на велькей помоци у вичисцованю базена и Добродзечне огньогасне дружтво, ту и члени Здруженя спортских рибарох „Колякˮ, як и Конїцкого клубу „Русинˮ, а тиж и волонтере з валалу.

Тото цо того року нове на базену, то же ЯВП „Води Войводиниˮ подаровало два лєтнїковци, односно древени хижки зоз закрицом, зоз столами и лавочками, хтори поставени з обидвох бокох базена.

Кед же през лєто будзе слаби прецек води през базен, як цо ше случело пред двома роками кед була велька суша, коло базена будзе активована и пумпа хтора дополнює базен зоз воду, наглашел секретар Месней заєднїци Михайло Пашо.

После роботней акциї волонтером бул порихтани полудзенок и ошвиженє на Лонґове.