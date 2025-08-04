На штварток почнє Водицов камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Водицов камп за младих ше отрима од 7. по 10. авґуст, у Руским Керестуре у Водици.

Павлина Римар, єдна з орґанизаторкох, визначела же тема кампу будзе „Штерацец днї бул спокусовани од диявола”, а о нєй буду бешедовац о. Владислав Варґа, Душан Милекич, Мирослав Поничан, Александар Павлович, як и други викладаче.

На кампу ше будзе бешедовац о спокусох – чом постоя и як ше бориц процив нїх. Тиж, нащивительох обчекую и рижни други активносци, роботнї, заєднїцки бависка, лаґерни огень и „вечар Индиянцох”.

Цена кампу 3.000 динари, а могли ше приявиц шицки од законченей шестей класи и старши, по 31. юлий.