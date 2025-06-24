Почал Зкончуюци испит, нєшка математика

РУСКИ КЕРЕСТУР – И у Основней школи „Петро Кузмяк” вчера, 23. юния почал Закончуюци испит за 28 школярох осмей класи кед ришовали тест зоз мацеринского односно руского язика. Нєшка покладаю текст зоз математики.

Тест зоз математики ше ришує нєшка од 9 до 11 годзин по законски предвидзеним протоколу, а на ютре, 25. школяре ришую тест зоз виборного предмету, а то ґеоґрафия, история, биолоґия, физика або хемия.

Прелиминарни резултати тестох по школох або на порталу Министерства буду обявени 27. юния, а 30. юния до 8 годзин и конєчни, котри осмаком важни у бодованю за упис до штреднїх школох.

У процедури упису до штреднїх школох, мали матуранти 1. и 2. юлия виполнюю лїстину жаданих школох, цо мож окончиц електронски лєбо у своєй основней школи, а 5. юлия буду обявени резултати до хторих штреднїх школох су розподзелєни.