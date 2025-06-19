Почала жатва ярцу, огньогасци апелую на осторожносц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У хотарох Войводини почала жатва ярцу а обчекуює ше же жатва жита почнє о даскельо днї. Члени добродзечного огньогасного дружтва у Руским Керестуре потолковали же як треба препатриц и пририхтац польопривредни машини за жатву.

Член добродзечного огньогасного дружтва Йожеф Бодо, гвари же кажда польопривредна машина хтора участвує у жатви муши буц технїчно исправна, шицки инсталациї треба же би були исправни и чисти, же би нє чурел анї олєй, анї гориво бо найменша жирячка може спричинїц вельки огень. Ауспухи треба же би були исправни. На комбайну муша буц исравни ПП апарати, єден апарат звонка, єден нука у кабини, и ашов, лопату и кабел зоз писком, гоч огень у хотаре мож гашиц и зоз глїну. Нєобходне и же би вожач знал хасновац тоти апарати.

Елемир Надь, тиж член того дружтва гвари же ДОД под час жатви ярцу у приправносци, а накадзи почнє сезона жатви жита, маю дежурства од 9 годзин рано по 10 годзин вечар, кед и обиходза хотар. Елемир похвалєл прешлорочну сезону, бо нє мали анї єдну интервенцию у валалским хотаре под час жатви. Вєшенї ше у кукурици запалєл єден комбай, та огень направел вельку материялну чкоду.

Зоз добродзечного огньогасного дружтва апелую на шицких же би нє палєли сцернянку нароком и же би преверйовали свойо машини, бо огень може направиц и материялну и еколоґийну чкоду, а може и покалїчиц. Окрем того, за нароком запалєни огнї шлїдза вельки пенєжни кари.