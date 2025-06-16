Фолклорни ансамбл РКЦ участвовал на Фестивалу „Танцуй, танцуй”

ҐЛОЖАН – На 53. Словацким фолклорним фестивалу Танцуй, танцуй, на хторим буду отримани концерти шпивацких ґрупох, народних ансамблох и танєчних ґрупох участвовал и виводзацки фолклорни ансамбл Руского културного центра з Нового Саду.

У Ґложану од центра места всоботу, 14. юния рушел шветочни дефиле учашнїкох на 53. Словацким фолклорним фестивалу Танцуй, танцуй, а медзи нїма були и новосадски млади фолклораше зоз Руского културного центра. Вони наступели у вечаршей ревиялней часци вечара, а одтанцовали танєц Коломийка, руководитель Владимир Иван.

У рамикох Фестивалу буду орґанизовани рижни провадзаци змисти, так штварток отворена самостойна вистава Карола Бартоша Здогадованє на 1975. рок, а пияток бул Вечар словацкей музики. Всоботу Здруженє женох Словенка з Ґложану порихтали виставу фартухох, а бул и вашар народней творчосци и вистава роботох ґложанских подобових уметнїкох. Внєдзелю на Ґала концерту наступели КПД Єднота з Ґложану и Фолклорни ансамбл Кокаван зоз Кокави на Римавици зоз Словацкей.

Фестивал орґанизовалию Национални совит Словацох у Сербиї, Завод за културу войводянских Словацох, Општина Бачки Петровец, Месна заєднїца Ґложан и КПД Єднота з Ґложану.