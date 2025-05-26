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На штварток у Матки програма на чесц Звонимирови Павловичови

автор И. Сабадош
автор И. Сабадош 36 Опатрене

НОВИ САД – На штварток, 29 мая на 19 годзин у Клубе аматерох Руского културного центру будзе отримана програма Звонимир Павлович 70, мултимедиялни вечар з нагоди 70-рочнїци од народзеня нашого познатого театралного творителя.

Програму водзиц будзе Славко Винаї хтори и автор сценария и режиї вечара, а участвовац буду дакедишнї сотруднїки, приятелє и почитователє роботи Звонимира Павловича.

Програму орґанизує Руски културни центер и його Драмски студио Звонимир Павлович, а финансийну потримовку по проєкту обезпечели Министерство за людски, меншински права и дружтвени диялоґ, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, як и Завод за културу войводянских Руснацох

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